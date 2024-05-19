Папин: «Усик был настолько хорош, что Фьюри не мог ничего сделать. Это крутой бой»

Российский боксер Алексей Папин поделился мнением о боксерском поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я считаю, что это очень крутой бой. Усик действительно вошел в историю мирового бокса. Это тот человек, который заслуживает быть в зале Славы. Александр был настолько хорош, что Фьюри не мог ничего сделать. Да и Тайсон где-то застаивался, когда он начинал разбивать джебом, Усик не давал ему подойти. Моментами, конечно, Александр просел, но он собрался и продолжил бой. Я думаю, что реванш будет интересен всем и что они его еще больше раскачают», — цитирует Папина MMA.Metaratings.ru.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.