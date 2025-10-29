Папин подерется с камерунцем Ламбертом, Гончаров дебютирует в боксе 28 ноября в Вологде

28 ноября в Вологде во Дворце спорта пройдет Кубок губернатора Вологодской области.

В главком бою вечера россиянин Алексей Папин (19-1, 17 КО) проведет 8-раундовый поединок в первом тяжелом весе против Ролли Ламберта (18-4-1, 14 КО) из Камеруна.

«Возвращаюсь в ринг, чтобы сделать еще один шаг к своей цели. Настрой только на победу», — заявил Папин.

Последний раз Папин выходил на ринг в июле этого года в Москве, где завоевал титул WBA Continental Gold в бою против серба Милжана Ровчанина. Ламберт последний бой провел 25 октября в Англии, где уступил албанцу Юргену Ульдедажу за вакантный титул IBO в первом тяжелом весе.

Также в этот вечер в боксе дебютирует экс-чемпион лиги АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров (22-3 в ММА). Его соперником станет боксер из Ирландии Шон Тернер (12-5-0)