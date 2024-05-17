Папин проведет поединок с Монтесом 12 июня в Ростове-на-Дону

Российский боксер Алексей Папин проведет поединок против представителя Мексики Германа Гарсии Монтеса в турнире «Бетсити. Вечер бокса».

Бой станет главным событием турнира, который состоится 12 июня в Ростове-на-Дону, и пройдет в формате 10 раундов.

В своей карьере 36-летний Папин одержал 16 побед и потерпел 1 поражение. На счету 34-летнего Монтеса 9 побед и 6 поражений.

24 мая в Балашихе Папин подерется с малавийцем Айзеком Чилембой в рамках соглавного поединка турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».