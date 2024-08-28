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Сегодня, 17:11

Боксер Папин: «Продолжаю свой путь к чемпионскому титулу»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Бывший претендент на титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе, российский боксер Алексей Папин рассказал о желании стать чемпионом мира.

«Мои чемпионские амбиции никуда не уходили. Они были всегда. Я понимал, что рано или поздно санкции закончатся, поэтому мы продолжали боксировать и сейчас продолжаем свой путь к чемпионскому титулу», — сказал Папин prognoze.ru.

30 августа в Череповце в главном событии турнира «Бойцовского клуба Рен ТВ» Алексей Папин встретится с доминиканцем Феликсом Валерой.

Источник: Legalbet
Бокс
Алексей Папин
Феликс Валера
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