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Сегодня, 17:40

Алексей Папин: «Усик закономерно и уверенно выиграл у Фьюри»

Давид Хачатрян
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Российский боксер Алексей Папин (16-1) рассказал о своих впечатлениях от боя между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1). Об этом он сказал «СЭ».

— Как тебе «бой века» между Фьюри и Усиком?

— Очень крутой бой. Мне очень понравилось. Все задают вопрос касаемо судейского решения. Я абсолютно согласен с судейским решением. Я считаю, что Усик закономерно и уверенно одержал победу.

— Согласен с тем, что Фьюри вел себя дерзко в моментах и за счет этого он и проиграл?

— Где-то моментами заигрывался, но это, может быть, и не мешало. А помешало то, что он где-то в моменте остановился, перестал бить свой джеб неприятный, которым он держал дистанцию и разбивал где-то. Он перестал это делать, остановился, руки поставил к подбородку, стал в более фронтальную стойку, и Усику стало проще к нему подбираться, и он подбирался и разбивал его.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Папин выйдет на ринг против малавийца Айзека Чилембы (27-9) в со-главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в пятницу, 24 мая, в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции и их семьям, — в 20:00 по московскому времени.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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