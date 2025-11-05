Павел Сосулин и Хорхе Фортеа прошли процедуру взвешивания перед боем на «IBA.PRO 12» в Самаре

Российский боксер Павел Сосулин (12-0, КО 6) и испанец Хорхе Фортеа (25-4-1, КО 10) успешно прошли процедуру взвешивания перед очным 10-раундовым боем в Самаре на турнире IBA.PRO 12, который пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Сосулин будет защищать пояс IBA Intercontinental в первом среднем весе.

Оба боксера показали одинаковый вес — 69,9 кг.

В последний раз Сосулин выходил на ринг в июле в Екатеринбурге, когда раздельным решением судей победил соотечественника Магомеда Курбанова и защитил пояс WBA Gold. Сосулин входит в топ-25 рейтинга первого среднего веса на портале Boxrec. В рейтинге WBA россиянин занимает вторую строчку. Фортеа возглавляет рейтинг среди испанских боксеров первого среднего веса. По ходу карьеры Фортеа боксировал с двумя действующими чемпионами: Ксандером Зайасом и Бахрамом Муртазалиевым. Свой последний бой Фортеа провел в апреле в Испании, досрочно победив колумбийца Рубена Ангуло.

Также в рамках турнира IBA.PRO 12 будет разыгран пояс WBA Asia East между россиянином Эдгардом Москвичевым (19-2-2, КО 7) и Улугбеком Собировым (15-5, КО 9) из Узбекистана. Вес Москвичева — 75,9 кг, а Собирова — 75,5 кг. В соглавном поединке шоу российский полутяжеловес Али Измаилов (13-0, КО 9) встретится с иранцем Мейсамом Гешлаги (5-2-1, КО 4), который в своем последнем бою победил Дениса Савицкого. Вес Измаилова составил 79,4 кг, а Гешлаги — 82,05 кг. Эти поединки будут рассчитаны на 10 раундов.

Полностью кард турнира «Winline. IBA.PRO 12» с результатами процедуры взвешивания выглядит следующим образом:

— До 101,6 кг, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia: Давлат Болтаев (4-0, КО 2, Таджикистан, 101,15 кг) — Дилан Прашович (21-7, КО 18, Черногория, 101,6 кг);

— До 69,9 кг, 8 раундов: Игорь Свиридченков (1-0, КО 1, Россия, 69,8 кг) — Мардочи Кувеса (17-8-1, КО 2, ДР Конго, 69,8 кг);

— Свыше 90,7 кг, 6 раунда, в зачет IBA.PRO: Басир Абакаров (11-0, КО 9, Россия, 107,85 кг) — Денис Губарев (4-2, КО 2, Россия, 110,65 кг);

— До 76,2 кг, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia East: Эдгард Москвичев (19-2-2, КО 7, Россия, 75,9 кг) — Улугбек Собиров (15-5, КО 9, Узбекистан, 75,5 кг);

— До 61,2 кг, 6 раундов, в зачет IBA.PRO: Павел Федоров (3-0, КО 1, Россия, 5-1 в IBA.PRO, 61,2 кг) — Адилет Курметов (4-0, КО 2, Казахстан, 61,1 кг);

— До 79,4 кг, 10 раундов: Али Измаилов (13-0, КО 9, Россия, 79,4 кг) — Мейсам Гешлаги (5-2-1, КО 4, Иран, 82,05 кг);

— До 69,9 кг, 10 раундов, бой за пояс IBA.PRO Intercontinental: Павел Сосулин (12-0, КО 6, Россия, 2-0, КО 1 в IBA.PRO, 69,9 кг) — Хорхе Фортеа (25-4-1, КО 10, Испания, 69,9 кг);

— До 57,2 кг, 6 раундов, в зачет IBA.PRO (плавающая пара): Руслан Белоусов (4-0, КО 3, Россия, 2-1 в IBA.PRO, 57,2 кг) — Амин Абдуллин (1-0, Россия).