Павел Сосулин в Самаре нокаутировал Фортеа и защитил пояс IBA.PRO Intercontinental

Российский боксёр Павел Сосулин (13-0, КО 7) в четверг, 6 ноября, в Самаре эффектным нокаутом во втором раунде победил испанца Хорхе Фортеа (25-5-1, КО 10) и защитил пояс IBA.PRO Intercontinental в первом среднем весе.

Этот поединок возглавил турнир IBA PRO 12, который прошёл в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Сосулин также владеет титулом WBA Gold, занимает вторую строчку рейтинга (первая вакантна) и является обязательным претендентом по версии WBA в первом среднем весе. Фортеа известен по боям с действующими чемпионами Ксандером Зайасом и Бахрамом Муртазалиевым.

В соглавном поединке шоу российский полутяжеловес Али Измаилов (14-0, КО 9) единогласным решением судей победил иранца Мейсама Гешлаги (5-3-1, КО 4), известного по победе над Денисом Савицким. Пояс WBA Asia East во втором среднем весе завоевал Улугбек Собиров (16-5, КО 9) из Узбекистана, который единогласным решением судей победил россиянина Эдгарда Москвичева (19-3-2, КО 7).

Полностью результаты турнира IBA.PRO 12 выглядят следующим образом:

— До 69,9 кг, 6 раундов: Игорь Свиридченков (2-0, КО 1, Россия) единогласным решением судей победил Мардочи Кувеса (17-9-1, КО 2, ДР Конго);

— До 101,6 кг, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia: Давлат Болтаев (5-0, КО 3, Таджикистан) в первом раунде нокаутировал Дилана Прашовича (21-8, КО 18, Черногория);

— Свыше 90,7 кг, 6 раунда, в зачёт IBA.PRO: Басир Абакаров (11-0, КО 9, Россия) большинством решений судей победил Дениса Губарева (4-2, КО 2, Россия);

— До 57,2 кг, 6 раундов, в зачёт IBA.PRO: Руслан Белоусов (4-0, КО 3, Россия, 3-1 в IBA.PRО) большинством решений судей победил Амина Абдуллина (1-0, Россия).

— До 76,2 кг, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia East: Улугбек Собиров (16-5, КО 9, Узбекистан) единогласным решением судей победил Эдгарда Москвичева (19-3-2, КО 7, Россия);

— До 61,2 кг, 6 раундов, в зачёт IBA.PRO: Павел Фёдоров (3-0, КО 1, Россия, 6-1 в IBA.PRO) единогласным решением судей победил Адилета Курметова (4-0, КО 2, Казахстан);

— До 79,4 кг, 10 раундов: Али Измаилов (14-0, КО 9, Россия, 79,4 кг) единогласным решением судей победил Мейсама Гешлаги (5-3-1, КО 4, Иран);

— До 69,9 кг, 10 раундов, бой за пояс IBA.PRO Intercontinental: Павел Сосулин (13-0, КО 7, Россия) во втором раунде нокаутировал Хорхе Фортеа (25-5-1, КО 10, Испания).