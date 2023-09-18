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Сегодня, 20:11

Первый канал покажет бой Гассиев — Валлин в прямом эфире

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Мурат Гассиев.
Фото Андрей Эрштрем / «Известия»
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Первый канал проведет прямую трансляцию поединка между действующим чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA Inter-Continental россиянином Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлином, сообщает пресс-служба телеканала.

Бой Гассиев — Валлин состоится в Турции в субботу, 30 сентября, начало — в 23.15 по московскому времени.

На счету 29-летнего Гассиева 30 побед (23 нокаутом) и 1 поражение в карьере. У 32-летнего Валлина 25 побед (14 нокаутом) и 1 поражение.

Поединок Гассиева и Валлина пройдет на турнире, организованном промоутерскими компаниями Ural Boxing Promotions, Patriot Boxing и Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA).

Бокс
Мурат Гассиев
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