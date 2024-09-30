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Сегодня, 19:46

Первый канал покажет бой между Бетербиевым и Биволом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Первый канал сообщил, что в прямом эфире покажет поединок между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бетербиев и Бивол проведут поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе 12 октября. Боксерский вечер пройдет в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

39-летний Бетербиев — чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии IBF, WBC и WBO. Профессиональный рекорд россиянина в боксе — 20 побед и ни одного поражения. Все поединки Артур завершил досрочно.

33-летний Бивол — чемпион мира по версии WBA Super. Рекорд Дмитрия в профессиональном боксе — 23 победы и ни одного поражения (12 боев закончил досрочно).

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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