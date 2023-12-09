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Сегодня, 22:17

Петровский рассказал о победе над Брауном: «Запереживал и решил: не буду жалеть, буду бить»

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Российский боксер Марк Петровский прокомментировал победу над Лукасом Брауном на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае. 24-летний Петровский выиграл у 44-летнего австралийца нокаутом в четвертом раунде.

— Легкий бой? Была тяжелая работа, — приводит слова Петровского пресс-служба турнира. — Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Было волнение, не буду лукавить. Хочу поблагодарить всех своих тренеров: Николая Дмитриевича Хромова, Сергея Юрьевича Смирнова, Эдуарда Викторовича Кравцова. Низкий вам поклон, без вас бы ничего не было.

— Вы до боя говорили, что хотите отправить Лукаса Брауна на пенсию. Ему пора?

— Он вызвал у меня положительные эмоции, был приветливым по отношению ко мне. Я желаю ему здоровья, пусть восстанавливается и боксирует. Мне не понравилось, что во время подготовки он выбирал перчатки для нокаута. А вы посмотрите на его статистику. Я чуть начал переживать и решил, что не буду жалеть, а буду бить.

— Браун был сильно медленнее вас.

— Это разница в весе — больше 20 кг. Это дает о себе знать. Лукас был выше меня в рейтингах, теперь мы поднимемся.

Марк Петровский
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