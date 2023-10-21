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Сегодня, 10:24

Петровский считает, что Тим Цзю хочет превзойти достижения отца

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер Марк Петровский высказался об австралийском бойце Тиме Цзю.

«Честно говоря, не наблюдал за карьерой Тима Цзю в последнее время, но он все выигрывает, и у него есть титул чемпиона мира. Я больше предпочитаю смотреть супертяжелый вес, но там уже шесть лет ничего не меняется... Думаю, Тим хочет превзойти достижения отца или по крайней мере приблизиться к ним», — приводит Петровского RT.

Цзю победил Мендосу единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 15 октября в Сиднее, Австралия.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1219918-petrovskii-czyu-otec
Бокс
Тим Цзю
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