Плант подерется с Маккумби 17 августа

Экс-чемпион по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант (22-2) проведет первый в 2024 году бой против непобежденного Тревора Маккумби (28-0) 17 августа.

При этом журнал The Ring подчеркивает, что поединок состоится в рамках главного события боксерского вечера PBC.

Плант в прошлом бою проиграл Дэвиду Бенавидесу (29-0) единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

МакКумби выступает на ринге с 2010 года. На его счету 21 победа нокаутом.