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Сегодня, 09:19

Плечко рассказал, почему Бивол — фаворит в бою против Бетербиева

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Российский боксер Ростислав Плечко поделился ожиданиями от поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Дима мой товарищ, конечно, это интересный бой для меня. Предполагаю, что Дмитрий выиграет по очкам, потому что хорошо двигается и чувствует своего соперника. У него, как у кошки, хорошая интуиция такая. Из-за этого я ставлю на его победу», — приводит слова Плечко Vprognoze.ru.

Бетербиев и Бивол проведут поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе 12 октября. Боксерский вечер пройдет в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Источник: Vprognoze.ru
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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