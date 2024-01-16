Победитель боя Фьюри — Усик может подраться с победителем боя Джошуа — Нганну

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалших намерен свести победителя боя между экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-1) с победителем боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0).

«Его Превосходительство Турки Алалших дал понять, что хочет, чтобы победитель поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика защитил неоспоримые титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO против победителя поединка Энтони Джошуа и Франсиса Нганну», — написал инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Фьюри и Усик проведут бой 17 февраля на этой же арене.