Победитель первенства Европы по боксу погиб в ДТП в Краснодарском крае

Победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерации бокса России.

По данным источника, федерация возьмет на себя все необходимые расходы. У Родионова остались супруга и семилетняя дочь.

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла ночью 21 декабря на автотрассе Краснодар — Ейск. Причиной инцидента стало то, что Родионов на участке проведения ремонта дороги не выдержал безопасную скорость и наехал на бетонный отбойник. После этого машина загорелась, а спортсмен умер до приезда скорой.