Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 20:40

Победитель первенства Европы по боксу погиб в ДТП в Краснодарском крае

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерации бокса России.

По данным источника, федерация возьмет на себя все необходимые расходы. У Родионова остались супруга и семилетняя дочь.

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла ночью 21 декабря на автотрассе Краснодар — Ейск. Причиной инцидента стало то, что Родионов на участке проведения ремонта дороги не выдержал безопасную скорость и наехал на бетонный отбойник. После этого машина загорелась, а спортсмен умер до приезда скорой.

Источник: ТАСС
Бокс
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Аделия Петросян выиграла чемпионат России в Челябинске
«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в НХЛ
Экс-генерал ВСУ указал на серьезные проблемы Киева на купянском направлении
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Арсланбек Махмудов — Агит Кабайел: прямая трансляция боя

Российский боксер Махмудов потерпел первое поражение в карьере, проиграв немцу Кабайелу