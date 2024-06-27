Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 16:14

Под титульные бои Гаджимагомедова и Батыргазиева возведут арену на 5 тысяч человек

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

В Серпухове для турнира «Ночь чемпионов IBA», который пройдет 12 июля, будет возведена специальная арена «Колизей IBA», сообщают организаторы шоу.

В главных боях турнира титульные поединки проведут Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагомедов.

Двукратный чемпион мира Гаджимагомедов (3-0, КО 2) встретится с китайцем Чжаном Чжаосинем (12-2-1, КО 7).

В соглавном событии Батыргазиев (10-0, КО 7) оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом (24-2-1, КО 7).

Также состоятся следующие бои:

Дмитрий Двали (Россия) — Шахобидин Зоиров (Узбекистан)

Артур Субханкулов (Россия) — Кесей Абеид Касонго (Танзания)

Василий Егоров (Россия) — Хосе Эспинас (Филиппины)

Бокс
Альберт Батыргазиев
Муслим Гаджимагомедов
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биография Елены Весниной: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и победительницы турниров «Большого шлема»
В Грузии устроили праздник после выхода сборной в плей-офф Евро-2024
Источник сообщил о трех погибших при сходе поезда в Коми
Грузия — чудо, Англия - главный позор, Сербия - сплошное разочарование. Чем запомнился групповой этап Евро-2024
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
В Госдуме назвали слова Бастрыкина о «Государственной дуре» оскорбляющими народ
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Валуев объяснил снятие санкций с российских боксеров со стороны IBF