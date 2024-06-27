Под титульные бои Гаджимагомедова и Батыргазиева возведут арену на 5 тысяч человек

В Серпухове для турнира «Ночь чемпионов IBA», который пройдет 12 июля, будет возведена специальная арена «Колизей IBA», сообщают организаторы шоу. В главных боях турнира титульные поединки проведут Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагомедов. Двукратный чемпион мира Гаджимагомедов (3-0, КО 2) встретится с китайцем Чжаном Чжаосинем (12-2-1, КО 7). В соглавном событии Батыргазиев (10-0, КО 7) оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом (24-2-1, КО 7). Также состоятся следующие бои: Дмитрий Двали (Россия) — Шахобидин Зоиров (Узбекистан) Артур Субханкулов (Россия) — Кесей Абеид Касонго (Танзания) Василий Егоров (Россия) — Хосе Эспинас (Филиппины)