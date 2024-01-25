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Сегодня, 10:32

Источник: бой Бивола и Бетербиева пройдет 1 июня в Саудовской Аравии

Поединок Бивола и Бетербиева может пройти 1 июня в Саудовской Аравии
Давид Хачатрян
Артур Бетербиев.
Фото Reuters
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Объединительный поединок между чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) состоится 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, сообщает инсайдер Дэн Рафаэль в соцсетях.

При этом Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалших намекнул в соцсети X, что бой состоится в Саудовской Аравии: «Бивол против Бетербиева!»

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

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