Поединок между Папиным и Монтесом перенесен на август

Российский боксер Алексей Папин подерется с представителем Мексики Германом Гарсией Монтесом в августе 2024 года в турнире в Ростове-на-Дону.

Изначально бой между тяжеловесами в 10-раундовом формате должен был состояться 12 июня. Однако дата была перенесена из-за сложностей в переговорном процессе между вовлеченными сторонами.

В своей карьере Папин одержал 17 побед и потерпел 1 поражение. 24 мая 36-летний россиянин завоевал пояс WBA Asia в первом тяжелом весе, нокаутировав Айзека Чилембу в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На счету 35-летнего Монтеса 9 побед и 6 поражений.