Пол Малиньяджи: «Тим Цзю нокаутирует Джермелла Чарло»

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Пол Малиньяджи (36-8) уверен в победе чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тима Цзю (23-0) в бою с чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермеллом Чарло (35-2).

«Вместо того чтобы получить Кроуфорда, ему (Чарло. — Прим. «СЭ») теперь придется драться с Тимом Цзю. И если он победит Тима Цзю, тогда, возможно, он сможет заполучить Кроуфорда. Но я не думаю, что Джермелл Чарло голоден, и получив 20 миллионов долларов [после боя с Альваресом], он станет менее голодным. Я думаю, что если он будет драться с Тимом Цзю, то Тим Цзю его нокаутирует. Джермелл в свои лучшие времена был боксером мирового класса, но сейчас он не такой голодный боец. Это не парень, который хочет драться, это парень, который хочет сорвать банк и ищет халявные деньги», — сказал Малиньяджи в интервью Paulie TV.

Сауль Альварес (60-2) победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Цзю следующий бой должен провести против временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосы (22-2) 15 октября. Для Цзю это будет первая защита титула WBO.