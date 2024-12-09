Потерпевший запросил компенсацию в 500 тысяч рублей от бойца Ивана Емельяненко

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что потерпевший готов к примирению сторон и запросил денежную компенсацию от бойца Ивана Емельяненко в размере 500 тысяч рублей.

«Потерпевшая сторона просит денежную компенсацию в размере 500 тысяч рублей. И они готовы после этого к примирению сторон. Я связался с Александром Емельяненко и попросил помочь», — рассказал Хрюнов ТАСС.

Против Емельяненко возбудили уголовное дело после его участия в потасовке. Ивану Емельяненко 36 лет. Он младший брат известных бойцов Федора и Александра Емельяненко. Иван Емельяненко провел несколько боев в ММА и боксе.