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Допинг

Сегодня, 23:14

Поветкин допускает политический подтекст обвинения в применении допинга

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Александр Поветкин допускает, что обвинение в нарушении антидопинговых правил является политическим.

«Александр допускает, что здесь есть политический подтекст. Он уже завершил карьеру, уже отбыл санкции. И тут еще раз возвращаются к старой истории, которая уже никого не интересует и которую все забыли», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования объявило о временном отстранении Поветкина. Сообщается, что в пробе российского боксера обнаружен остарин — то же вещество, за которое он отбывал наказание в 2016 году.

Источник: ТАСС
Александр Поветкин

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