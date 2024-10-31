Поветкин допускает политический подтекст обвинения в применении допинга

Российский боксер Александр Поветкин допускает, что обвинение в нарушении антидопинговых правил является политическим.

«Александр допускает, что здесь есть политический подтекст. Он уже завершил карьеру, уже отбыл санкции. И тут еще раз возвращаются к старой истории, которая уже никого не интересует и которую все забыли», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования объявило о временном отстранении Поветкина. Сообщается, что в пробе российского боксера обнаружен остарин — то же вещество, за которое он отбывал наказание в 2016 году.