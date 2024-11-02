Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:35

Поветкин не будет оспаривать санкции Международного агентства допинг-тестирования

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

В команде российского боксера Александра Поветкина рассказали, что спортсмен не будет оспаривать отстранение Международного агентства допинг-тестирования.

«Александр решил ничего не оспаривать. Он считает произошедшее абсурдом и нелегитимным. Он завершил карьеру и не будет возвращаться», — приводит ТАСС ответ команды Поветкина.

Поветкин временно отстранен 31 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Источник: ТАСС
Бокс
Александр Поветкин

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Губернатор сообщил о повреждении семи домов при обстреле Орловской области ВСУ
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Сегодня
Вчера
Неделя