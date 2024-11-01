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Сегодня, 13:12

Поветкин не планирует возобновлять карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В команде российского боксера Александра Поветкина рассказали, что спортсмен не планирует возобновлять спортивную карьеру.

«Александр не планирует возобновлять карьеру. И любые ситуации десятилетней давности уже давно потеряли свою актуальность», — приводит ТАСС слова представителя команды Поветкина.

Поветкин временно отстранен 31 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Бокс
Александр Поветкин

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