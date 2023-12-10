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Сегодня, 08:31

Поветкин ответил на обвинения, что он якобы дает интервью выпившим

Давид Хачатрян
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Олимпийский чемпион и экс-обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-3) заявил, что он не употребляет алкоголь.

«Это полная ерунда, потому что я не пью вообще. Может быть, когда-то у меня брали интервью, когда я болел, и меня лечили. Но насчет выпивки могу точно сказать, любому посмотрев в глаза, что я не выпиваю.

Честно, я считаю, что ни к чему хорошему алкоголь не ведет. Посмотрите, что творится кругом, к чему это может привести. Конечно, я не советую пить», — сказал Поветкин в интервью «СЭ».

Ранее Поветкин говорил, что не пьет уже более десяти лет, поэтому откажется даже от бокала шампанского в новогоднюю ночь.

Бокс
Александр Поветкин
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