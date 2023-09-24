Поветкин рассказал, как боролся на руках с Федором Емельяненко

Российский боксер Александр Поветкин в интервью «СЭ» прокомментировал давнюю фотографию, на которой он борется на руках с тяжеловесом Федором Емельяненко.

- Да, я знаю. На руках боролись. Да, он сильный был. Он меня заборол, кстати (улыбается).

- Какой это год был?

- Вспоминаю какой это был год... Может, 5-й, 4-й, 3-й. Не помню [точно]. Где-то так. У Феди тогда был самый такой пик.

— Руки мощные были у Федора?

— Федя очень мощный был. Как ни крути, он великий. Сколько он побеждал. Он великий. Даже это не обсуждается.

- Вы во всю силу боролись тогда?

— Конечно! Как же без этого?

— Напомните, где это проходило?

— Кажется, в Белгороде или Белгородской области у друзей.