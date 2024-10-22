Поветкин считает, что Бетербиев смог бы составить конкуренцию Усику

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Олимпийский чемпион по боксу Николай Комличенко считает, что абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев мог бы провести поединок против украинца Александра Усика.
«Это был бы интересный бой. У них разный вес, но при определенных обстоятельствах это вполне можно реализовать. Думаю, что Бетербиев смог бы составить конкуренцию Усику», — приводит ТАСС слова Комличенко.
В ночь на 13 октября Бетербиев решением судей победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Вечер бокса прошел в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
22 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни за успехи в боксе и завоевание такого высокого титула.