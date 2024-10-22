Поветкин считает, что Бетербиев смог бы составить конкуренцию Усику

Олимпийский чемпион по боксу Николай Комличенко считает, что абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев мог бы провести поединок против украинца Александра Усика.

«Это был бы интересный бой. У них разный вес, но при определенных обстоятельствах это вполне можно реализовать. Думаю, что Бетербиев смог бы составить конкуренцию Усику», — приводит ТАСС слова Комличенко.

В ночь на 13 октября Бетербиев решением судей победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Вечер бокса прошел в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

22 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни за успехи в боксе и завоевание такого высокого титула.