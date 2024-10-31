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Допинг

Сегодня, 15:10

Поветкин временно отстранен ITA от турниров по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Владислав Маслов
Корреспондент
Александр Поветкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что российский боксер Александр Поветкин временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Отстранение спортсмена действует с 21 октября и основано на данных Московской антидопинговой лаборатории. Это связано с боем за серебряный чемпионский пояс по версии WBC против камерунца Карлоса Такама, который состоялся 24 октября 2014 года. В отчетах лаборатории нарушение датируется 25 октября того же года.

Ранее в карьере Поветкина уже бывали случаи нарушения антидопингового законодательства. В мае 2016-го в пробах боксера был найден мельдоний, вследствие чего отменили бой против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Второй инцидент зафиксирован также в 2016 году: не состоялся поединок против Бермейна Стиверна из-за обнаружения в организме россиянина остарина.

Поветкин — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC и регулярный чемпион мира по версии WBA. Также он является олимпийским чемпионом-2004 и чемпионом мира-2003. На счету боксера 36 побед в профессиональном боксе и 3 поражения, еще 1 поединок завершился вничью. Свой последний бой россиянин провел 27 марта 2021-го, уступив Диллиану Уайту временный чемпионский пояс по версии WBC. После этого Поветкин объявил о завершении карьеры.

Источник: ITA
Бокс
Александр Поветкин

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