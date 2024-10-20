Поветкин заявил, что ему было бы интересно увидеть бой Бетербиев — Усик

Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном бое между Артуром Бетербиевым и Александром Усиком.

«Было бы отлично, если бы Бетербиев и Бивол провели реванш. Всем бы было интересно посмотреть такой бой еще раз, особенно любителям бокса. Бетербиев — Усик? Бетербиев другого веса. Но чисто теоретически, конечно, это было бы интересно», — сказал Поветкин «СЭ».

12 октября Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 поединка. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.