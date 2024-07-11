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Сегодня, 13:14

Тренер Дэвиса: «Джервонта сможет разгадать тактику защиты Флойда»

Давид Хачатрян
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Представитель команды чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (30-0) Кенни Эллис предложил организовать бой между Дэвисом и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0).

«Джервонта Дэвис сможет разгадать тактику защиты Флойда Мэйвезера. Если Флойд сможет провести еще один выставочный бой, то он сможет провести и настоящий. Если он настолько велик, как говорят, то давайте не будем обманывать фанатов — давайте устроим бой между Джервонта и Флойдом», — написал Эллис в соцсетях.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Флойд Мейвезер-младший
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