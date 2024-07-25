Тренер Дэвиса: «Велика вероятность, что бой со Стивенсоном состоится в ноябре»

Представитель команды чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (30-0) Кенни Эллис заявил, что долгожданный бой с чемпионом по версии WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (22-0) может состояться в ноябре.

«Шакур сказал, что хотел бы провести бой в ноябре с «Танком». Посмотрим, насколько сильно он хочет этого сейчас. Он больше не с Бобом Арумом, так что посмотрим. Единственное, что может остановить этот бой, — это страх. Вероятность того, что бой состоится, очень велика, посмотрим», — написал Эллис в соцсетях.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.