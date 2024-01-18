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Сегодня, 09:49

Представитель Пакьяо назвал единственное препятствие для реванша с Мейвезером

Давид Хачатрян
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По словам советника и делового партнера экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) Шона Гиббонса, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) не хочет проводить реванш с филиппинцем.

«Бой Пакьяо и Мейвезера обсуждается каждый год, — сказал Гиббонс в интервью Betway. — Все хотят увидеть этот бой снова, кроме одного человека, и это Флойд Мейвезер. Флойд застал Мэнни в нужное время и победил его. Но сейчас Мэнни на много световых лет впереди него, потому что навыки Флойда сильно ослабли.

Скорость рук Мэнни сейчас такая же быстрая, как и во времена его пика, но Мэнни приветствует выставочный бой или матч-реванш с Флойдом, и они говорили об этом в Японии. Мы ведем переговоры в Японии по поводу боя Флойда и Мэнни уже два года».

Бой между Пакьяо и Мейвезером состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе, США. Мейвезер одержал победу единогласным решением судей (118-110, 116-112, 116-112).

Мэнни Пакьяо
Флойд Мейвезер-младший
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