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31 октября, 23:39

Представители 32 стран Европы поддержали Международную ассоциацию бокса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) Кирилл Щекутьев сообщил, что представители 32 европейских стран поддержали стратегию развития Международной ассоциации бокса.

Конгресс EUBC состоялся в Будве (Черногория) во время первенства мира по боксу, в нем в очном формате участвовали представители 32 европейских стран.

«В нашу организацию входят 43 страны, которые сейчас являются легальными членами-участниками, — цитирует Щекутьева ТАСС. — Из них на конгрессе присутствовали делегаты из 32 стран Европы. Все страны в едином ключе проголосовали за поддержку стратегии Международной ассоциации бокса и развития бокса во всем мире. Вся Европа единогласно поддержала поднятые на конгрессе вопросы».

Делегатом от России в EUBC является генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Источник: ТАСС

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