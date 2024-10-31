Представители 32 стран Европы поддержали Международную ассоциацию бокса

Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) Кирилл Щекутьев сообщил, что представители 32 европейских стран поддержали стратегию развития Международной ассоциации бокса.

Конгресс EUBC состоялся в Будве (Черногория) во время первенства мира по боксу, в нем в очном формате участвовали представители 32 европейских стран.

«В нашу организацию входят 43 страны, которые сейчас являются легальными членами-участниками, — цитирует Щекутьева ТАСС. — Из них на конгрессе присутствовали делегаты из 32 стран Европы. Все страны в едином ключе проголосовали за поддержку стратегии Международной ассоциации бокса и развития бокса во всем мире. Вся Европа единогласно поддержала поднятые на конгрессе вопросы».

Делегатом от России в EUBC является генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.