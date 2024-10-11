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Сегодня, 15:40

Президент Fight Nights Гаджиев считает Бетербиева фаворитом в бою против Бивола

Константин Белов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между чемпионами мира в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Оцениваю шансы 50 на 50. У каждого есть свои сильные стороны. У Бетербиева — это нокаутирующий удар. Те, кто с ним тренировался, спарринговался, отмечают это. Но если бы мне предложили выбрать фаворита, то это был бы Бетербиев. Бивол сбалансированный боец, и он находится на пике своего эмоционального состояния, одержал ряд очень важных побед. В том числе над Саулем Альваресом. Но самое главное, чтобы наши соотечественники прошли дистанцию боя без серьезных травм», — сказал Гаджиев «СЭ».

Бивол является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBA Super.
Бетербиев — чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.
33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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