Кремлев: «Руководство МОК дискредитировало себя и потеряло уважение у всего спортивного сообщества»

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев высказался о конфликте с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Сегодняшнее руководство МОК полностью дискредитировало себя и потеряло уважение у всего спортивного сообщества. Их поведение похоже на собственную частную лавочку, именно руководства. У нас нет проблем с олимпийским движением, олимпийской семьей. Есть проблемы с персоналиями, которые сидят в руководстве. Уверен, что в ближайшее время это прекратится. Всем уже надоел этот цирк», — приводит слова Кремлева «Чемпионат».

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания. За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил срочный запрос IBA о приостановлении исполнения рекомендации МОК о лишении организации признания.

17 июля стало известно, что IBA рассматривает вариант с выходом из олимпийского движения. Ранее сообщалось, что Азиатская конфедерация бокса (ASBC) планирует выйти из состава IBA.