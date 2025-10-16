Причиной смерти Рикки Хаттона стало самоубийство

Стала известна причина смерти бывшего чемпиона мира Рикки Хаттона.

Как сообщил Sky Sports со ссылкой на коронерский суд Южного Манчестера, боксер покончил с собой. Спортсмен умер 14 сентября на 47-м году жизни.

Хаттон был найден без признаков жизни в своей спальне. Тело обнаружил его менеджер и друг Пол Спик. В суде стало известно, что в последний раз семья видела Хаттона 12 сентября, тогда он выглядел «здоровым». На следующий день он не явился на мероприятие, а 14-го числа за ним заехал Спик, чтобы отвезти в аэропорт Манчестера, откуда он должен был улетать в Дубай на пресс-конференцию по случаю возобновления карьеры.

Хаттон становился чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF (в 2005 и 2007 годах), WBA (2005), IBO (2007) и в полусреднем весе по версиях WBA (2006) и IBO (2009). На профессиональном уровне в 48 поединках одержал 45 побед и потерпел 3 поражения.