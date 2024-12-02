Калинкин — о бое Фьюри против Усика: «Александр интереснее и техничнее»

Известный российский рефери Александр Калинкин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«В таких поединках нельзя кому-то отдавать предпочтение. Конечно, Усик поинтереснее, он более техничный. Тяжело представить каким будет бой. Но он почти наверняка продлится все 12 раундов», — сказал Калинкин «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Тайсона Фьюри и 37-летнего Александра Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

(Александр Абустин)