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Сегодня, 17:00

Лебзяк — о бое Фьюри и Усика: «Александр — приверженец советской школы бокса, он сильнее Тайсона»

Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от второго боя Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Как всегда, буду болеть за Александра. Этот бой будет явно более тяжелым для обоих. Они друг друга уже знают — и плюсы, и минусы. Думаю, что поединок может быть менее интересным, чем предыдущий. В любом случае больше плюсиков поставил бы Александру. Он и в технике, и в классе, и в школе бокса посильнее, поопытнее Тайсона. Он все-таки еще приверженец классической советской школы бокса, поэтому в технике и тактике он сильнее Тайсона», — сказал Лебзяк для «СЭ».

Ответный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика запланирован в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск). Он пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Денис Сафронов

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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