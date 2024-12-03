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Сегодня, 10:00

Муртазалиев считает, что Усик в реванше еще увереннее победит Фьюри

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF Бахрам Муртазалиев (23-0) дал прогноз на бой-реванш британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«В реванше Усик должен боксировать еще лучше и увереннее, — сказал Муртазалиев на подкасте вице-президента АСА Асланбека Бадаева. — Скорее всего, Фьюри будет намного сильнее, чем в первом бою. Три-четыре раунда подряд [в первом бою] он закидывал правые снизу, очень сильные апперкоты. Просто двухметровый дядька, там в габаритах очень большая разница... Я не понимаю, как Усик у них выигрывает. Что с Джошуа, что с Фьюри... Ну, они огромные ребята для него. Это его судьба, я по-другому не могу объяснить».

Ответный бой Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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