Муртазалиев считает, что Усик в реванше еще увереннее победит Фьюри

Чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF Бахрам Муртазалиев (23-0) дал прогноз на бой-реванш британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«В реванше Усик должен боксировать еще лучше и увереннее, — сказал Муртазалиев на подкасте вице-президента АСА Асланбека Бадаева. — Скорее всего, Фьюри будет намного сильнее, чем в первом бою. Три-четыре раунда подряд [в первом бою] он закидывал правые снизу, очень сильные апперкоты. Просто двухметровый дядька, там в габаритах очень большая разница... Я не понимаю, как Усик у них выигрывает. Что с Джошуа, что с Фьюри... Ну, они огромные ребята для него. Это его судьба, я по-другому не могу объяснить».

Ответный бой Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.