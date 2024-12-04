Боец Монсон — о бое Фьюри против Усика: «Верю в победу Тайсона»

Боец ММА Джефф Монсон в интервью «СЭ» высказался о бое-реванше британца Тайсона Фьюри (34-1-1) и украинца Александра Усика (22-0-0).

«В прошлый раз думал, что Фьюри победит, но Усик — очень хороший боец, очень талантливый. Он много работает. Против чемпиона тяжело выходить. Надеюсь, сейчас Тайсон победит. И не потому, что Усик с Украины. Понимаю, что он поддерживает определенные события, но это не его выбор, ему не стоит так делать. Усик, конечно, может выиграть, но я надеюсь, что бой заберет Фьюри. Уверен, будет отличный поединок», — сказал Монсон для «СЭ».

Ответный бой Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.