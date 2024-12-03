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Сегодня, 16:00

Запашный — о бое Фьюри против Усика: «Из коммерческих соображений, победить должен Тайсон, чтобы мы увидели трилогию»

Эдгард Запашный.
Фото Global Look Press
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Популярный дрессировщик, руководитель цирка и болельщик бокса Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» прокомментировал бой-реванш 36-летнего Тайсона Фьюри и 37-летнего Александра Усика.

«Смотреть буду обязательно, и, как и в прошлый раз, буду болеть за Фьюри. Вообще, у них обоих есть огромная мотивация. Усик хочет войти в историю как непобедимый тяжеловес, а Тайсон горит желанием забраться на этот трон. Хочу отметить, что у этого боя еще есть огромный коммерческий вопрос. Из коммерческих соображений победить должен Фьюри, чтобы мы увидели трилогию. Если у них уже ко второму бою гонорары серьезно увеличились, то при трилогии они взлетят просто до небес», — сказал Запашный для «СЭ».

Ответный бой британца Фьюри и украинца Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (01.30 мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Денис Сафронов

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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