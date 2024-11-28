Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 17:00

Американский боксер Малиньяджи — о бое Фьюри против Усика: «Тайсон понимает, что должен победить»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от боя-реванша между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Думаю, Фьюри понимает, что в этот раз он должен победить, — сказал Малиньяджи ProBox TV. — Ему за 30, и он возвращается после тяжелого поражения. Даже несмотря на то что это было поражение раздельным решением судей, если Тайсон снова проиграет, он окажется среди группы опасных супертяжеловесов. Но действительно ли он хочет быть в этой куче на этом этапе жизни, когда вы заработали свои деньги и чувствуете себя комфортно? Фьюри находится на той стадии, когда трудно восстановиться в этом возрасте».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Усик и Фьюри проведут повторный бой в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В ВТБ спрогнозировали рост ключевой ставки в декабре до рекордных 23%
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Сегодня
Вчера
Неделя