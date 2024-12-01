Джонсон назвал Фьюри фаворитом боя против Усика

Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон в интервью «СЭ» прокомментировал бой-реванш 36-летнего Тайсона Фьюри и 37-летнего Александра Усика.

«Фьюри — фаворит. Я думаю, что он одержит победу в этом поединке. Он точно использует все свои лучшие боксерские качества. Думаю, он будет боксировать на дистанции и не сближаться. Но Усик — очень крепкий парень, поэтому трудно предсказать, сколько раундов продлится бой», — сказал Джонсон для «СЭ».

Ответный бой британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.