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Сегодня, 07:00

Валуев — о бое Фьюри против Усика: «Боксеры поменялись ролями. Теперь Тайсону будет сложнее»

Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев в интервью с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Интересный бой. В предыдущем считал Фьюри фаворитом, но все сложилось иначе. Теперь Тайсону будет тяжелее. Они поменялись ролями, фаворит уже Усик. Он будет себя чувствовать еще более уверенно. Но в любом случае в таком поединке нельзя заранее кому-то давать предпочтение. Посмотрим, кто окажется сильнее», — сказал Валуев для «СЭ».

Ответный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Дарик Агаларов

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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