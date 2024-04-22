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Сегодня, 10:07

Промоутер Усика рассказал, чем занимается боксер во время тренировочного лагеря

Давид Хачатрян
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), отметил, что реванш с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) может не состояться.

«Я слышал, что Тайсон Фьюри собрал представителей СМИ у себя дома, чтобы попрощаться со своим поясом WBC, — сказал Красюк BoxingScene. — У Усика нет проблем с уверенностью, он не чувствует давления. Когда он находится в лагере, он сфокусирован только на тренировках. Он не думает о сопернике, не заходит в соцсети. Он читает книги, тренируется, общается с семьей и друзьями, ест, спит, немного отдыхает, потом снова тренируется. Таков его распорядок дня последние два-три месяца. Усик не испытывает давления. У него конкретный менталитет чемпиона. Кстати, у меня нет особой уверенности в том, что реванш состоится. Если Тайсон Фьюри проиграет, будет ли он уверен в себе, чтобы снова выйти на ринг?».

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
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Промоутер Усика рассказал, кто заменит Фьюри в случае его снятия с боя