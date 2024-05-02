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Сегодня, 09:16

Промоутер Усика: «Как вы смеете называть Александра плаксой?»

Давид Хачатрян
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), объяснил, почему не согласен с теми, кто называет украинца «плаксой».

«Как вы смеете называть Усика плаксой? Этот человек выиграл титул в Польше и никогда не дрался у себя на родине. Он всегда ездил в гости к своим соперникам и уничтожал их. Он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а теперь стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Усик уже несколько лет бегает за Фьюри, который отказывался от боя около четырех раз», — сказал Красюк в интервью Sky Sports.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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