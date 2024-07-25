Промоутер Бенавидеса назвал точную дату боя Дэвида с победителем поединка Бивола и Бетербиева

Сэмпсон Левкович, промоутер обладателя временных титулов WBC во втором среднем и в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса (29-0), объявил о планах провести бой с участием своего подопечного 3 мая 2025 года в Лас-Вегасе, США. Соперником Бенавидеса должен стать победитель поединка между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0).

«Промоутер Бенавидеса заявил, что они намерены отобрать просмотры у Канело, подравшись 3 мая к Синко де Майо (национальному празднику Мексики, на котором обычно дерется Альварес. — Прим. «СЭ») с победителем пары Бивол-Бетербиев. Бенавидес следующий бой планирует провести в декабре», — написал инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Бенавидес победил бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-2) единогласным решением судей (116-112, 117-111, 119-109). Поединок состоялся в рамках полутяжелого веса 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.