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Промоутер Эдди Хирн остался удивлен решением судей присудить победу Артуру Бетербиеву в противостоянии с Дмитрием Биволом.
Бой состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.
«Это какая-то шутка, Бивол выиграл этот бой, выиграл его с запасом. Даже не вижу, почему Бетербиев победил», — приводит слова Хирна ТАСС.
Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.