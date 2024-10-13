Промоутер Бивола — о победе Бетербиева: «Это какая-то шутка»

Промоутер Эдди Хирн остался удивлен решением судей присудить победу Артуру Бетербиеву в противостоянии с Дмитрием Биволом.

Бой состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

«Это какая-то шутка, Бивол выиграл этот бой, выиграл его с запасом. Даже не вижу, почему Бетербиев победил», — приводит слова Хирна ТАСС.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.