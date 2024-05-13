Боб Арум высмеял вызов Дэвиса Ломаченко: «В соцсетях даже я могу бросить вызов Майку Тайсону»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал понять, что вызов чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0) чемпиону мира по версии IBF в легком весе Василию Ломаченко (18-3) ничего не стоит.

«Дэвис бросил вызов Ломаченко в соцсетях? Ну, это легко сделать. В соцсетях даже я могу бросить вызов Майку Тайсону», — пошутил Арум на пресс-конференции.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.