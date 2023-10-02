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Сегодня, 16:26

Промоутер Боб Арум назвал ориентировочную сумму гонорара Фьюри за бой с Усиком

Руслан Минаев
Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
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Промоутер Боб Арум назвал примерную сумму гонорара британца Тайсона Фьюри за бой с украинцем Александром Усиком.

ЕSPN сообщал, что бой состоится 23 декабря или в январе. Ранее промоутер назвал такие же сроки проведения боя.

«[Организацией] боя руководит Турки Аль аш-Шейх (председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии. — Прим. «СЭ»). Могу сказать, что к концу июня Фьюри заработает больше 200 миллионов долларов. Именно это и положило конец разногласиям. За один бой? Это вам нужно спросить у принца Турки.

Состоится ли бой 23 декабря? Возможно, но это не факт. Думаю, что они подерутся до Рамадана, то есть до апреля. Я не вкладываю деньги в этот бой, дату определит принц Турки», — цитирует Армуа Boxing Scene.

Фьюри 28 октября проведет бой по боксу против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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