Промоутер Боб Арум считает возможным третий бой между Биволом и Бетербиевым

Известный промоутер и глава компании Top Rank Боб Арум рассказал, при каких условиях российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол смогут провести третий поединок.

«Могут ли Бетербиев и Бивол сделать трилогию? Возможно. Если Бивол выиграет во втором поединке. Но если Бетербиев выиграет в реванше, то, я думаю, это станет концом этого противостояния», — приводит слова Арума Odds.ru.

Во вторник стало известно, что Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде.

Первый бой между боксерами, в котором на кону было звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 79,4 кг, прошел в Саудовской Аравии в ночь с 12 на 13 октября. Бетербиев одержал победу решением судей.